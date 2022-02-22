Три паралимпийских титула и десяток операций. Кто станет главными звездами сборной России на Паралимпиаде в Китае?

Через несколько дней после Олимпиады в Китае начнутся еще одни Игры — Паралимпийские. Об этом турнире намного реже говорят болельщики, а успехи спортсменов меньше обсуждаются, хотя в какой-то степени их даже больше, чем на Олимпийских играх. В этом году в Пекин от сборной Паралимпийского комитета России заявлен 71 атлет. Они выступят во всех видах спорта, включенных в программу Игр, и поборются за 61 комплект медалей из 78 возможных.

В Паралимпиаде, которая пройдет с 4 по 13 марта, в составе сборной Паралимпийского комитета России примут участие 15-летние Дарья Ищенко и Иван Васильев (горнолыжный спорт) и 50-летний Вячеслав Латышев (сноуборд). Кроме того, в Пекине планируют выступить трехкратные паралимпийские чемпионы по лыжным гонкам и биатлону Николай Полухин и Екатерина Румянцева, а также Алексей Бугаев, который выигрывал этот турнир в горнолыжном спорте. Расскажем о них и об их историях преодоления немного подробнее.

Николай Полухин, лыжные гонки и биатлон

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CMM1VhFs8wr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CMM1VhFs8wr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CMM1VhFs8wr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Полухин Николай (@chempions007)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Жизнь спортсмена резко изменилась в 11 лет, когда мальчик пошел гулять с друзьями и получил сильный удар током, играя на железнодорожном мосту. После этого сначала раны долго не заживали, а потом стало резко ухудшаться зрение. Врачи не смогли с этим ничего поделать, хотя глазные операции Полухину делали регулярно, по одной-две в год на протяжении пяти лет. В это же время Николаю нельзя было заниматься спортом, так как резкие движения были противопоказаны. Так что в итоге мальчик получил вторую группу инвалидности. Но Николай все равно продолжал заниматься общей физической подготовкой, а учась в колледже, попробовал разные виды спорта, включая спортивную гимнастику и мини-футбол.

Ухудшений по здоровью не наблюдалось, и Полухин начал участвовать в областных Паралимпийских играх. В 2003 году Борис Алексеевич Мишатин, ветеран Великой Отечественной войны и ветеран спорта, предложил ему попробовать себя в лыжных гонках. Так Полухин попал в сборную к Вячеславу Голдинову. Через семь лет паралимпиец стал уже трехкратным чемпионом Игр — дважды победил в лыжных гонках и один раз — в биатлоне, а еще выиграл семь наград другого достоинства.

Алексей Бугаев, горные лыжи

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CY8WLSjsjqn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CY8WLSjsjqn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CY8WLSjsjqn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Паралимпийский комитет России (@russianparalymp)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Российские горнолыжники успехами радуют нечасто — среди тех, кто занимал призовые места на Кубках мира, был Александр Хорошилов. А вот паралимпийцы часто выигрывают медали на всех крупных турнирах, включая Игры. Среди самых заметных атлетов — Алексей Бугаев, который трижды брал золото на Паралимпиадах.

В 2014 году он стал одним из героев Игр в Сочи. Алексею было всего 16, и тот период оказался одним из самых ярких в его жизни. Там были и соревновательный дух, и яркая поддержка фанатов и близких. В Корее Бугаев выступал под нейтральным флагом, поэтому все было немного по-другому.

Спортсмен начал заниматься горными лыжами в шесть лет в родном Красноярске. В 14 он впервые попал на сборы, тогда же принял участие и в первом Кубке Европы. Во взрослом зачете Алексей выступил спустя год на чемпионате мира, а в 2013-м выиграл два серебра на этом турнире. В связи с отстранением российской команды из-за допинговых скандалов на мировом первенстве удалось побывать всего дважды.

Бугаев часто проводит открытые тренировки и мастер-классы в родном городе для воспитанников интернатов с инвалидностью. У атлета врожденная деформация одной из кистей рук — люди иногда даже пугаются при рукопожатии. Это не самая серьезная проблема, поэтому Бугаев просто рад, что у него есть возможность реализоваться в спорте.

Екатерина Румянцева, лыжные гонки и биатлон

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bms2LhXhCJu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bms2LhXhCJu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bms2LhXhCJu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Professionell Sport (@para_biathlon)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На Паралимпийских играх-2018 Румянцева выиграла сразу три золота и два серебра одновременно в лыжных гонках и в биатлоне. Мать отказалась от будущей чемпионки при рождении, когда узнала, что у девочки проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Катя училась в обычной школе с 5-го класса, хотя одноклассники не сразу ее приняли — было заметно, что у Румянцевой проблемы с лицом и руками. В детстве ей сделали десять операций, но Катя смогла окончить школу и сдать ЕГЭ, а потом поступить в техникум и через год — в университет. До этого девушка никогда не каталась на лыжах, но зато хотела заниматься паралимпийским спортом.

В 2015 году ее мечта исполнилась — за год до этого Екатерина смотрела Паралимпиаду в Сочи, где выигрывал Роман Петушков, и мечтала попасть к тренеру Ирине Громовой, которая работала с шестикратным чемпионом Игр. Дебютировав на чемпионате мира, Румянцева сразу начала добиваться успехов — например, в 2016 году на международных соревнованиях в Южной Корее спортсменка выиграла на двух дистанциях в лыжных гонках и в биатлоне.

В 2021 году Екатерина стала мамой, но занятий спортом не прекратила. Ее следующая цель — Паралимпийские игры в Пекине, на которых она постарается взять еще несколько медалей высшего достоинства.