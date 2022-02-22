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22 февраля, источник: Sport24

Призеры Олимпиады в Пекине отправились на карантин перед встречей с Путиным

Призеры Олимпийских игр в Пекине отправились на карантин на базу в Новогорске перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «РБК Спорт».

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Источник: Sport24

«На встрече будут также фигуристки и фигуристы, несмотря на продолжающийся сезон. В Новогорске им созданы возможности для продолжения подготовки к чемпионату мира, который стартует 21 марта», — рассказал источник в Олимпийском комитете России (ОКР), добавив, что олимпийцы уже находятся на базе.

Также сообщается, что график традиционной встречи главы государства с олимпийцами может быть сдвинут на день, но пока встреча стоит на 4 марта.

Сборная России в Пекине заняла девятое место в медальном зачете: на счету российских спортсменов 32 награды — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

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