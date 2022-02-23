В США предложили предоставить вид на жительство осведомителям о допинге в РФ Степановым

«Мы обязаны быть на стороне смелых людей, таких как Виталий и Юлия, которые готовы рискнуть своим благополучием, чтобы защитить чистый спорт, права спортсменов и принципы честной игры», — приводит реакцию на эту законодательную инициативу главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта официальный «твиттер» организации.

«Отважные сторонники честной игры, такие как Виталий и Юлия, должны иметь возможность не опасаться за свои жизни за то, что открывают правду миру. Они знали, что находятся под угрозой из-за разоблачения спонсируемой Россией государственной программы по применению допинга. Думаю, что Конгресс США должен стоять на страже интересов чистого спорта и поощрять подобные действия потенциальных информаторов. Именно поэтому Степановым необходимо предоставить вид на жительство в США», — отметил Стивен Коэн.

Напомним, что Степановы в 2014-м презентовали документальный фильм «Секретный допинг: как Россия добивается побед», а после этого покинули пределы России.