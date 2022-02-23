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13:49 (мск), источник: Чемпионат.com

В США предложили предоставить вид на жительство осведомителям о допинге в РФ Степановым

Депутат Стивен Коэн, представляющий Демократическую партию США, внёс в Конгресс законопроект о предоставлении статуса постоянного проживания в стране российским осведомителям о допинге в России — Юлии и Виталию Степановым.

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Источник: AP 2022

«Мы обязаны быть на стороне смелых людей, таких как Виталий и Юлия, которые готовы рискнуть своим благополучием, чтобы защитить чистый спорт, права спортсменов и принципы честной игры», — приводит реакцию на эту законодательную инициативу главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта официальный «твиттер» организации.

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«Отважные сторонники честной игры, такие как Виталий и Юлия, должны иметь возможность не опасаться за свои жизни за то, что открывают правду миру. Они знали, что находятся под угрозой из-за разоблачения спонсируемой Россией государственной программы по применению допинга. Думаю, что Конгресс США должен стоять на страже интересов чистого спорта и поощрять подобные действия потенциальных информаторов. Именно поэтому Степановым необходимо предоставить вид на жительство в США», — отметил Стивен Коэн.

Напомним, что Степановы в 2014-м презентовали документальный фильм «Секретный допинг: как Россия добивается побед», а после этого покинули пределы России.

Ранее Тайгарт заявлял, что США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой, в соответствии с американским «законом Родченкова». Отмечалось, что отдел независимых расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) проведет проверку в отношении окружения Валиевой по делу о положительной допинг-пробе.

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