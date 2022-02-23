Казахстан потратил 248 миллионов тенге на участие в Олимпиаде-2022. Страна не завоевала ни одной медали

— Непосредственно на участие в Олимпийских играх в Пекине — 248 миллионов тенге, из которых 107 миллионов оплачено компании Air Astana за предоставление чартера.

По непосредственной подготовке национальных сборных команд к Олимпийским играм затраты составляют 789 миллионов тенге. В УТС и в соревнованиях участвовали 234 спортсмена и тренера. Средняя затрата составляет 15 миллионов тенге на одного участника.