МОК осудил Россию за нарушение олимпийского перемирия
Международный олимпийский комитет (МОК) осудил нарушение олимпийского перемирия российскими властями.
Международный олимпийский комитет (МОК) осудил нарушение олимпийского перемирия российскими властями.
Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.
«Международный олимпийский комитет решительно осуждает нарушение олимпийского перемирия российским правительством. Соответствующая резолюция ООН была принята Генеральной Ассамблеей ООН 2 декабря 2021 года консенсусом всех 193 государств-членов ООН. Олимпийское перемирие началось за семь дней до старта Олимпийских игр, 4 февраля 2022 года, и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр.
Сегодня президент МОК Томас Бах повторяет свой призыв к миру, который он выразил в своих выступлениях на церемонии открытия и церемонии закрытия Олимпийских игр. На церемонии открытия он призвал политические власти: “Соблюдайте свою приверженность этому олимпийскому перемирию. Дайте миру шанс”. На церемонии закрытия он попросил политических лидеров вдохновиться примером солидарности и мира, поданным олимпийскими спортсменами.
После недавних событий МОК глубоко обеспокоен безопасностью олимпийского сообщества в Украине. Создана целевая группа для пристального наблюдения за ситуацией и координации гуманитарной помощи членам Олимпийского сообщества в Украине, где это возможно», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.