МОК призвал перенести или отменить все соревнования в России

«Необходимо принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Белоруссии и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов. Сам МОК не планирует никаких мероприятий в этих странах», — говорится в заявлении.

Также исполком организации выразил поддержку Международному паралимпийскому комитету (IPC) в отношении предстоящих зимних Паралимпийских игр в Пекине в 2022 году.

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«Исполком МОК глубоко обеспокоен по поводу безопасности членов олимпийского сообщества в Украине и выражает ему полную солидарность. Специальная целевая группа МОК поддерживает контакт с олимпийским сообществом в стране для координации гуманитарной помощи, где это возможно», — отмечается в тексте.

Олимпийское перемирие началось за семь дней до начала Игр в Пекине, церемония открытия которых прошла 4 февраля, и заканчивается через неделю после закрытия Паралимпийских игр. Соответствующая резолюция была принята Генеральной Ассамблеей ООН 2 декабря 2021 года консенсусом всех 193 государств-членов организации.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.