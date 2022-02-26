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22:04 (мск), источник: Чемпионат.com

НОК Норвегии призвал исключить Россию и Беларусь из числа участников всех соревнований

Национальный олимпийский комитет Норвегии призвал исключить Россию и Беларусь из числа участников всех соревнований.

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Источник: Reuters
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«Нападение России на украинский народ и нарушение международного права требуют международного осуждения и санкций. НОК Норвегии придерживается однозначного мнения о том, что российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международных спортивных мероприятиях за пределами России и Беларуси, а российские и белорусские спортивные лидеры должны быть отстранены от занимаемых должностей в мировом спорте. НОК Норвегии через наши 55 национальных федераций видов спорта будет призывать международные федерации последовать этому примеру. НОК Норвегии также будет призывать другие международные спортивные организации, в том числе МОК и МПК, занять такую же позицию», — цитирует решение НОК Норвегии NRK.

Подчёркивается, что «норвежский спорт в будущем будет активно поддерживать дальнейшие международные санкции против России, а также российского и белорусского спорта».

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