НОК Норвегии призвал исключить Россию и Беларусь из числа участников всех соревнований

«Нападение России на украинский народ и нарушение международного права требуют международного осуждения и санкций. НОК Норвегии придерживается однозначного мнения о том, что российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международных спортивных мероприятиях за пределами России и Беларуси, а российские и белорусские спортивные лидеры должны быть отстранены от занимаемых должностей в мировом спорте. НОК Норвегии через наши 55 национальных федераций видов спорта будет призывать международные федерации последовать этому примеру. НОК Норвегии также будет призывать другие международные спортивные организации, в том числе МОК и МПК, занять такую же позицию», — цитирует решение НОК Норвегии NRK.