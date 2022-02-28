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18:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МОК отозвал олимпийский орден у Путина из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отзыве Олимпийских орденов у всех лиц, в настоящее время занимающих важные должности в правительстве Российской Федерации, сообщается на официальном сайте МОК.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Исполком комитета, исходя из исключительных обстоятельств ситуации и принимая во внимание крайне серьезные нарушения Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии российским правительством в прошлом, принял специальное решение об изъятии Олимпийского ордена у всех лиц, занимающих в настоящее время важные должности в правительстве Российской Федерации или иные должности, связанные с государственной властью», — говорится в пресс-релизе МОК.

В число лишенных орденов вошли президент России Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.

25 февраля МОК призвал все международные федерации перенести или отменить соревнования в России и Белоруссии после того, как днем ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

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