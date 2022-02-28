МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов до соревнований

Указано, что такое решение принято на фоне обострения ситуации на Украине и для «защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников».

«В тех случаях, когда это невозможно по организационным или юридическим причинам, исполком МОК настоятельно призывает международные спортивные федерации и организаторов спортивных мероприятий сделать все, что в их силах, чтобы гарантировать, что ни один спортсмен или официальное лицо из России или Белоруссии не выступит как представитель России или Белоруссии. Граждане России или Белоруссии, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды. Не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов», — отмечается в заявлении.

Фоторепортаж Переговоры России и Украины

Исполком МОК также поддержал призывы к миру и объявил о создании Фонда солидарности. Организация выразила благодарность национальным олимпийским комитетам и федерациям, которые «уже поддерживают украинских спортсменов и их семьи».

В минувшую пятницу исполком МОК призвал все международные федерации перенести или отменить спортивные мероприятия, запланированные в России и Белоруссии, а также не использовать национальные флаги и гимны этих стран на любых соревнованиях. Кроме того, ФИФА накануне запретила проводить в России международные матчи, а российская сборная теперь должна выступать под названием «Российский футбольный союз» без использования национальных гимна и флага. Эти правила действуют до последующих уведомлений, добавили в организации.