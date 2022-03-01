Сборная Украины отправится на Паралимпиаду-2022 в полном составе

«Часть команды в одном месте, часть — в другом. Надеюсь, что сегодня объединимся и попадем в аэропорт и вместе поедем в Пекин. Команда не в Украине. Мы не будем рассказывать, где мы есть. Когда приедем в Пекин, то расскажем, как добирались. Надеюсь, что 2 марта мы будем в Пекине», — приводит слова Гарач местный портал Общественный Спорт.