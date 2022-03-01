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52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
18:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Украины отправится на Паралимпиаду-2022 в полном составе

Сборная Украины готова к выступлению на зимних Паралимпийских Играх 2022 года и планирует соревноваться в Пекине в полном составе, заявила руководитель пресс-службы Национального паралимпийского комитета Украины Наталья Гарач.

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Источник: РИА "Новости"

Всего украинцы получили 20 лицензий на Паралимпиаду-2022, соревноваться они будут в двух видах спорта — биатлоне и лыжной гонке.

«Часть команды в одном месте, часть — в другом. Надеюсь, что сегодня объединимся и попадем в аэропорт и вместе поедем в Пекин. Команда не в Украине. Мы не будем рассказывать, где мы есть. Когда приедем в Пекин, то расскажем, как добирались. Надеюсь, что 2 марта мы будем в Пекине», — приводит слова Гарач местный портал Общественный Спорт.

Паралимпиада пройдет в Пекине 4—13 марта, атлеты разыграют комплекты медалей в шести видах спорта. Решение о выступлении на Играх сборной России будет принято на внеочередном заседании Международного паралимпийского комитета (IPC) 2 марта.

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