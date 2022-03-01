В МОК заявили, что его рекомендации не направлены против российских спортсменов
Как сообщили в олимпийском комитете, рекомендация была сделана для обеспечения справедливости и честности спортивных соревнований и безопасности всех участников.
Как сообщили в олимпийском комитете, рекомендация была сделана для обеспечения справедливости и честности спортивных соревнований и безопасности всех участников.
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не ставит цель ущемить права российских спортсменов, спортивных чиновников или организаций, которые не причастны к нарушению олимпийского перемирия.
Об этом ТАСС сообщили в МОК.
В понедельник МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.
«Рекомендация МОК не направлена против российских спортсменов, российских спортивных чиновников или российских спортивных организаций, которые не причастны к нарушению олимпийского перемирия российским правительством», — говорится в заявлении МОК.
«Рекомендация МОК была сделана для обеспечения справедливости и честности спортивных соревнований и безопасности всех участников.
Предлагаемые санкции касаются исключительно российского правительства, с запретом любых национальных российских символов», — подчеркивается в сообщении.
В своем последнем решении МОК отмечал, что рекомендация не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях поступила по той причине, что многие украинские спортсмены в нынешних обстоятельствах также лишены возможности выступать на международных стартах.