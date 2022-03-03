МПК отстранил российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады

По словам президента МПК Эндрю Парсонса, «спорт и политика не должны смешиваться». «Однако не по своей вине война повлияла на эти Игры, и многие правительства косвенно оказывают на них влияние», — сообщается в заявлении комитета.

«За последние 12 часов подавляющее число членов организации связалось с нами. Они заявили, что если мы не пересмотрим свое решение, то это может иметь серьезные последствия для Паралимпийских зимних игр 2022 года в Пекине», — говорится в заявлении МПК.