Международный паралимпийский комитет передумал. Россияне и белорусы не выступят в Пекине-2022

Паралимпиада-2022, к сожалению, все-таки пройдет без участия российских и белорусских спортсменов. Международный паралимпийский комитет, который 2 марта принял решение допустить нашу команду до Игр в Пекине в нейтральном статусе (без флага и без гимна), в итоге не выдержал давления, и спустя 20 часов передумал. В заявлении об отзыве сборных России и Белоруссии говорится, что это делается в связи с угрозами бойкота со стороны команд из других стран, а также из-за проблем с обеспечением безопасности в Паралимпийской деревне. Более 70 российский паралимпийцев и более 90 сопровождающих их лиц, успевших прибыть в Китай, теперь должны оправиться домой.

Нарушение принципов паралимпийской семьи

«Паралимпийский комитет России считает, что решение Международного паралимпийского комитета от 3 марта сего года совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов, — говорится в официальном комментарии Паралимпийского комитета России по поводу данной ситуации. — В связи с этим ПКР считает решение МПК незаконным и оставляет за собой право отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях. Разумеется, ПКР продолжит работу по развитию отечественной физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья и созданию для этого всех необходимых условий».

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Еще вчера глава МПК Эндрю Парсонс говорил, что при принятии решения о допуске россиян и белорусов он с коллегами отталкивался от «политической нейтральности, беспристрастности и непоколебимой веры в объединяющую силу спорта». «Надеюсь, что к ним будут относиться так же, как и к остальным спортсменам. Они здесь, чтобы участвовать в соревнованиях. Мы можем объединиться через спорт и важно, чтобы это увидели мировые лидеры», — объяснял функционер из Бразилии решение от 2 марта.

Однако теперь Парсонс констатирует, что у МПК нет возможности идти против воли организаций, которые входят в комитет. «Вчера мы сказали, что будем продолжать слушать их мнения, и мы это сделали, — пояснил функционер. — В последние 12 часов с нами связалось огромное число участников паралимпийского движения. Они заявили, что если мы не пересмотрим наше решение, то оно, скорее всего, будет иметь серьезные последствия для зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Многочисленные национальные паралимпийские комитеты, с некоторыми из которых связались их правительства, команды и спортсмены, угрожали сняться с соревнований».

Решение напрямую касается 83 паралимпийцев

По словам главы ПКР, обеспечение безопасности спортсменов имеет для организаторов Паралимпиады первостепенное значение, но ситуация неподконтрольная. «Мы обязаны гарантировать преобладание духа честной игры, запрет на насилие, контроль за риском для здоровья спортсменов и соблюдение основополагающих этических принципов. Принимая во внимание вышесказанное, а также в целях сохранения целостности Игр и безопасности всех участников, мы решили отстранить от участия спортсменов из Паралимпийских комитетов России и Белоруссии», — констатировал Парсонс.

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В целом обращение руководителя Международного комитета выглядит так, что у него просто не было другого выхода, иначе Паралимпиада-2022 просто не состоялась бы, причем не только сейчас, но и в обозримом будущем. Обращаясь к россиянам и белорусам Парсонс сказал: «Мы очень сожалеем, что на вас повлияли данная ситуация. Благополучие спортсменов всегда было и будет для нас ключевой темой. Сегодняшнее решение напрямую касается 83 паралимпийцев. Однако, если россияне и белорусы остались бы в Пекине, то, скорее всего, уехали бы представители других стран. И у нас не получились бы полноценные Игры. Если бы бойкот стал реальностью, последствия оказались бы гораздо серьезнее. Я молюсь о том, чтобы мы вернулись к ситуации, когда все внимание было полностью сосредоточено на спорте, который делает лучше жизнь людей с ограниченными возможностями».

Ранее стало известно о том, что сборная Латвии по керлингу на колясках отказалась от матча со сборной России, который был запланирован на Паралимпиаде на 9 марта. Но, судя по словам Парсонса, это был лишь один эпизод огромного давления, которое осуществлялось на МПК со стороны не только спортивных функционеров, но и правительств некоторых стран. Каких именно, официально не уточняется, но догадаться не трудно. Почему в МПК считают, что Паралимпиада с россиянами и белорусами, но без их оппонентов — хуже, чем наоборот — отдельный вопрос. Политических оценок Парсонс всячески избегал, и на том спасибо. Хотя вывод о том, что политика в этой ситуации оказалась намного сильнее спорта — очевиден.