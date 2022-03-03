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15:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Матч ТВ» отменил трансляции Кубка мира по лыжным гонкам и Паралимпиады

Телеканал «Матч ТВ» сообщил об отмене трансляций лыжных гонок и Паралимпийских игр.

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Источник: РИА "Новости"
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Таким образом, телеканал не будет показывать соревнования на заключительных этапах Кубка мира по лыжным гонкам и всех соревнований Паралимпиады в Пекине (Китай).

Решение связано с тем, что российские спортсмены не были допущены. Международная федерация лыжного спорта отстранила россиян после того, как организаторы этапов в Норвегии отказались допустить представителей России к стартам. При этом изначально в FIS намеревались разрешить российским лыжникам выступить в нейтральном статусе.

Аналогичной была ситуация с Паралимпийскими играми. Изначально говорилось, что российские паралимпийцы выступят в качестве нейтральных спортсменов. Но затем их полностью отстранили.

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