«Матч ТВ» отменил трансляции Кубка мира по лыжным гонкам и Паралимпиады

Таким образом, телеканал не будет показывать соревнования на заключительных этапах Кубка мира по лыжным гонкам и всех соревнований Паралимпиады в Пекине (Китай).



Решение связано с тем, что российские спортсмены не были допущены. Международная федерация лыжного спорта отстранила россиян после того, как организаторы этапов в Норвегии отказались допустить представителей России к стартам. При этом изначально в FIS намеревались разрешить российским лыжникам выступить в нейтральном статусе.



Аналогичной была ситуация с Паралимпийскими играми. Изначально говорилось, что российские паралимпийцы выступят в качестве нейтральных спортсменов. Но затем их полностью отстранили.