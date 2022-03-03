«Матч ТВ» отменил трансляции Кубка мира по лыжным гонкам и Паралимпиады
Телеканал «Матч ТВ» сообщил об отмене трансляций лыжных гонок и Паралимпийских игр.
Телеканал «Матч ТВ» сообщил об отмене трансляций лыжных гонок и Паралимпийских игр.
Таким образом, телеканал не будет показывать соревнования на заключительных этапах Кубка мира по лыжным гонкам и всех соревнований Паралимпиады в Пекине (Китай).
Решение связано с тем, что российские спортсмены не были допущены. Международная федерация лыжного спорта отстранила россиян после того, как организаторы этапов в Норвегии отказались допустить представителей России к стартам. При этом изначально в FIS намеревались разрешить российским лыжникам выступить в нейтральном статусе.
Аналогичной была ситуация с Паралимпийскими играми. Изначально говорилось, что российские паралимпийцы выступят в качестве нейтральных спортсменов. Но затем их полностью отстранили.