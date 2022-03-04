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11:29 (мск), источник: ТАСС

Российские паралимпийцы в ближайшее время покинут Пекин

Спортсмены не были допущены к участию в Играх.

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Источник: Reuters

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Правила Международного паралимпийского комитета (МПК) не позволяют Паралимпийскому комитету России (ПКР) оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение о недопуске российских спортсменов на Игры в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

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«ПКР после получения решения МПК о недопуске команды к Играм подключил ведущие российские и зарубежные юридические компании для проведения правовой экспертизы возможности обращения в Спортивный арбитражный суд и получения в ходе ускоренного разбирательства положительного решения, — говорится в заявлении. — К сожалению, это не позволяет сделать статья 2.9 раздела о Паралимпийских играх свода правил МПК, согласно которой МПК “может по своему усмотрению в любое время отказать любому спортсмену в участии без указания оснований”, а также отсутствие в конституции МПК арбитражной оговорки, позволяющей ПКР обратиться в CAS для разрешения разногласий».

Паралимпийский комитет России считает, что доводы МПК при принятии решения о недопуске россиян на Игры в Пекине не выдерживает никакой критики. «Решение абсолютно политизировано, оно противоречит всем постулатам паралимпийского движения и наглядно, яснее ясного, говорит всем: двойные стандарты, к сожалению, стали нормой для современного спорта, — отмечает ПКР. — Сложившаяся ситуация также дает понять всем и каждому: сильные соперники, коей всегда была и будет российская команда, сегодня не нужны. Рекомендации президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха ведут к деградации и развалу всего мирового спорта».

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«Принято решение оставить за собой право обратиться в надлежащие международные и национальные судебные инстанции, когда ПКР посчитает это своевременным и нужным. ПКР просит о помощи и поддержке Всемирный союз инвалидов и Международную организацию по реабилитации. Паралимпийский комитет России и его спортсмены в настоящее время не считают возможным и целесообразным оставаться в Пекине и планируют в ближайшее время покинуть столицу зимних Игр, город прекрасных людей. Наша команда была и остается привержена принципам настоящего паралимпизма, цель которого дать возможность спортсменам-паралимпийцам достичь спортивного совершенства, вдохновлять и восхищать мир», — заключается в сообщении.

В четверг МПК изменил свое решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде, руководствуясь отказом сборных других стран от соревнований с участием россиян и белорусов. Ранее организация допустила паралимпийцев из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе — спортсмены должны были выступать под флагом МПК и с гимном Паралимпийских игр в Пекине.

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