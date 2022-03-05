Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине

О том, как пройдет спортивное событие и о составе отечественной сборной в материале корреспондента BaigeNews.kz.

История возникновения Паралимпийских игр.

Паралимпийские игры всегда начинаются через месяц после завершения Олимпиады. Дата проведения этих Игр — с 4 по 13 марта.

Нужно отметить, что по сравнению с Олимпийскими играми Паралимпиада освещается в СМИ не так активно, и внимание болельщиков к спортивному событию гораздо меньше.

Хотя история и достижения каждого участника Паралимпиады не менее интересны, как и спортсменов на Олимпиаде. А может даже и более захватывающе. Ведь путь к Играм каждого из них намного сложнее и тернистее. Не будем забывать, что далеко не в каждой стране есть условия для развития паралимпийских видов спорта. И, опять же, по сравнению с Олимпиадой, паралимпийское движение появилось не так давно.

История его возникновения начинается с 1944 года, когда нейрохирург Людвиг Гуттман открыл и возглавил Центр спинномозговой травмы при больнице небольшого городка Сток-Мандевиль недалеко от Лондона.

Он помог многим раненным в боях Второй мировой войны солдатам вернуться к нормальной жизни после тяжелейших ранений и травм. Особое внимание он уделял спорту.

В 1948 году Гуттман провел соревнования по стрельбе из лука среди спортсменов на колясках. В то же самое время в Лондоне открывались Олимпийские игры.

Спустя четыре года он одновременно с Олимпиадой организовал первые международные соревнования спортсменов-инвалидов из Англии и Голландии.

В них приняли участие 130 спортсменов.

А уже в 1960 году были проведены первые летние Паралимпийские игры. С 1976 года регулярно проводятся и зимние.

Казахстан на Паралимпийских играх.

Казахстан впервые принял участие на Паралимпийских играх в 1994 году в Лиллехаммере. Тогда Любовь Воробьёва выиграла серебряную медаль в лыжных гонках. Это позволило сборной занять 20-е место после Словакии.

После этого Казахстан принимал участие во всех паралимпийских играх, однако медалей отечественная команда не выигрывала.

Спустя лишь 22 года в копилке сборной появилось еще одна медаль, которую завоевала Зульфия Габидуллина. Она стала паралимпийской чемпионкой в плавании.

Через два года на зимних Играх в Пхенчхане Александр Колядин завоевал золотую медаль в лыжных гонках в спринте классическим стилем среди спортсменов, соревнующихся стоя. Это золото стало первым в истории казахстанского паралимпийского спорта на зимних Паралимпийских играх.

Тогда в общекомандном зачете сборная Казахстана разделила 20 место со сборной КНР.

На следующих Играх в Токио, которые прошли в прошлом году, отечественной сборной удалось выиграть сразу пять медалей: одну золотую, три серебряных и одну бронзовую.

Паралимпийским чемпионом стал пауэрлифтер Давид Дегтярев. Серебряными призерами представители команды по дзюдо — Ануар Сариев, Темиржан Даулет, Зарина Байбатина. Пловец Нурдаулет Жумагали завоевал бронзу.

Таким образом, игры в Токио стали пока самыми успешными для казахстанской сборной.

Нельзя не отметить личный вклад президента Национального паралимпийского комитета Казахстана Кайрата Боранбаева в этот результат. Он возглавляет комитет с 2015 года. И примерно в это же время паралимпийское движение стало лучше развиваться в стране. Спортивный менеджер, который больше известен как владелец алматинского футбольного клуба «Кайрат», лично поддерживает спортсменов на Играх.

В интервью BaigeNews.kz по итогам летней Паралимпиады в Токио, он высказал мнение, что нужно отделить массовый спорт от спорта высших достижений.

«Обязательно важно иметь доступность к объектам для всех, обозначить четкие индикаторы для развития массового спорта, чтобы можно было оценить эффективность вложений в массовый спорт. Также необходимо увеличить и разнообразить спортивные мероприятия и сделать так, чтобы они были доступны для всех», — сказал Боранбаев в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz.

XIII зимние Паралимпийские игры в Пекине.

На этих Играх в Пекине примут участие более 700 спортсменов из 50 стран мира. В состав национальной паралимпийской сборной вошли пять спортсменов: Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко. Они будут выступать по двум видам спорта: пара лыжные гонки и пара биатлон. Их учебно-тренировочные сборы команды прошли в Алматинской области.

Спортсмены прибыла в Пекин 26 февраля и после сдачи ПЦР-теста направилась в Чжанцзякоу. Именно там пройдут соревнования в биатлоне и лыжных гонках.

Лыжные трассы на спортивном объекте в Чжанцзякоу разделены для пара-атлетов, соревнующихся сидя, и для спортсменов, выступающих стоя.

По словам Кайрата Боранбаева, в этом году ситуация с COVID-19 помешала полноценному участию спортсменов на Играх.

«Во время подготовки к получению лицензий некоторым спортсменам не удалось пройти квалификационные раунды паралимпийского цикла. Изначально планировалось большее количество спортсменов. Но сейчас наша сборная едет не в полном составе», — заметил Боранбаев.

Что касается состава, то один из опытных спортсменов в команде — бронзовый призер Кубка мира по пара лыжным гонкам, мастер спорта международного класса Ербол Хамитов.

Именно он выбран знаменосцем сборной Казахстана.

Когда спортсмену было 19 лет, он получил пулевое ранение в колено в результате уличных разборок. Ему ампутировали ногу. Однако он не сдался, сначала стал ходить на костылях, затем на протезе.

До травмы Ербол занимался смешанными боевыми искусствами. Сейчас он продолжает тренировки. В 2019 году он стал серебряным призёром Азии по грэпплингу. В 2021 году на кубке Казахстана по грэпплингу он стал серебряным призёром среди мужчин в весе 70 кг по версии AIGA.

В Пекине Ербол выступает в пара биатлоне и пара лыжных гонках.

Другой представитель команды 32-летний Денис Петренко. В 2008 году, когда ему было 22 года, он заступился за девушку и в драке получил удар ножом в позвоночник.

Для Дениса это вторая Паралимпиада. Он выступит в пара лыжных гонках.

У каждого спортсмена на паралимпийских играх есть история, которая учит стойкости, смелости и способности радоваться жизни, несмотря ни на что.

Какими бы не были результаты сборной, участие в Играх наших спортсменов это уже достижение. Ведь они проделали огромную работу на пути к Паралимпиаде.

Казахстанцы могут смотреть трансляцию XІІІ зимних Паралимпийских игр на телеканале Qazsport.

Помимо телевизионной трансляции, болельщики смогут посмотреть Паралимпиаду на официальным сайте телеканала www.qazsporttv.kz и в мобильных приложениях qazaqstan.tv.

Расписание выступлений казахстанских спортсменов:

5 марта, суббота, биатлон:

10:00 −11:15. — Финал / сидящие / 6 км — Сергей Усольцев.

12:00 — 13:15 — Финал / стоящие / 6 км — Александр Герлиц.

6 марта, воскресенье, пара лыжные гонки.

10:00 — 11:35 — Финал / сидящие / 18 км — Ербол Хамитов.

8 марта, вторник, биатлон.

10:00 −11:15 — Финал / сидящие / 10 км — Сергей Усольцев.

12:00 — 13:15 0 Финал / стоящие / 10 км — Александр Герлиц.

9 марта, среда, пара лыжные гонки.

10:00 — 11:50 — Квалификация / сидящие / спринт — Сергей Усольцев Ербол Хамитов Денис Петренко Юрий Березин Квалификация / стоящие / спринт Александр Герлиц.

12:00 — 15:00 — Полуфинал/ Финал / спринт / сидящие / стоящие — Сергей Усольцев Ербол Хамитов Денис Петренко Юрий Березин Александр Герлиц.

11 марта, пятница, биатлон.

10:00 — 11:30 — Финал / сидящие / 12,5 км — Сергей Усольцев.

12:30 — 14:00 — Финал / стоящие / 12,5 км — Александр Герлиц.

12 марта, суббота, пара лыжные гонки.

10:00 — 11:15 — Финал / стоящие / 10 км — Александр Герлиц.

14:00 — 15:15 — Финал / сидящие / 7,5 км — Сергей Усольцев Ербол Хамитов Денис Петренко Юрий Березин.

13 марта, воскресенье, пара лыжные гонки.