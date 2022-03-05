Пекин-2022: результаты первых выступлений паралимпийцев Казахстана

6 марта Ербол Хамитов примет участие в пара лыжных гонках (18 км). 8 марта Сергей Усольцев и Ербол Хамитов участвуют на соревнованиях по пара биатлону в положении сидя на дистанции в 10 км, Александр Герлиц выступит также 8 марта на соревнованиях по пара биатлону в положении стоя на дистанции 10 км.

XIII Зимние Паралимпийские игры Beijing −2022 пройдут с 4 по 13 марта 2022 года, в нем примут участие более 700 спортсменов из 50 стран мира. В состав национальной паралимпийской сборной вошли 5 спортсменов: Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко. Паралимпийцы Казахстана будут выступать по двум видам спорта: пара лыжные гонки и пара биатлон. Церемония открытия игр пройдет 4 марта 2022 года в 22.00 по времени Нур-Султана. Бронзовый призер Кубка мира по пара лыжным гонкам, мастер спорта международного класса Ербол Хамитов определен знаменосцем Паралимпийской сборной Казахстана в Пекине-2022.