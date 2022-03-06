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52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
10:05 (мск), источник: Аргументы и факты

Российские паралимпийцы вылетели из Пекина в Москву

Паралимпийские спортсмены из России, которые должны были принять участие в зимних Играх, вылетели из Пекина в Москву, сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"
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Прибытие борта в столичный аэропорт Шереметьево ожидается в 14:43 мск.

Всего составе российской делегации 71 спортсмен: 33 представителя лыжных гонок и биатлона, 17 атлетов сборных по следж-хоккею, десять участников горнолыжного спорта, шесть сноубордистов, еще пять — керлинг на колясках.

2 марта Международный паралимпийский комитет (IPC) принял решение о допуске российских спортсменов до соревнований на Играх в Пекине. При этом на следующий день IPC отстранил паралимпийцев из России и Белоруссии от участия в международном первенстве.

Глава организации объяснил, что многие команды угрожали сняться с Паралимпиады, если русским разрешат участие. В Кремле осудили данное решение, назвав его позором для Международного паралимпийского комитета.

В связи с этим для российских паралимпийцев в Ханты-Мансийске под названием «Мы вместе. Спорт» в ближайшее время будут организованы специальные соревнования, дата пока не определена.

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