Российские паралимпийцы вылетели из Пекина в Москву
Паралимпийские спортсмены из России, которые должны были принять участие в зимних Играх, вылетели из Пекина в Москву, сообщает ТАСС.
Паралимпийские спортсмены из России, которые должны были принять участие в зимних Играх, вылетели из Пекина в Москву, сообщает ТАСС.
Прибытие борта в столичный аэропорт Шереметьево ожидается в 14:43 мск.
Всего составе российской делегации 71 спортсмен: 33 представителя лыжных гонок и биатлона, 17 атлетов сборных по следж-хоккею, десять участников горнолыжного спорта, шесть сноубордистов, еще пять — керлинг на колясках.
2 марта Международный паралимпийский комитет (IPC) принял решение о допуске российских спортсменов до соревнований на Играх в Пекине. При этом на следующий день IPC отстранил паралимпийцев из России и Белоруссии от участия в международном первенстве.
Глава организации объяснил, что многие команды угрожали сняться с Паралимпиады, если русским разрешат участие. В Кремле осудили данное решение, назвав его позором для Международного паралимпийского комитета.
В связи с этим для российских паралимпийцев в Ханты-Мансийске под названием «Мы вместе. Спорт» в ближайшее время будут организованы специальные соревнования, дата пока не определена.