Российские паралимпийцы вылетели из Пекина в Москву

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Прибытие борта в столичный аэропорт Шереметьево ожидается в 14:43 мск.

Всего составе российской делегации 71 спортсмен: 33 представителя лыжных гонок и биатлона, 17 атлетов сборных по следж-хоккею, десять участников горнолыжного спорта, шесть сноубордистов, еще пять — керлинг на колясках.

2 марта Международный паралимпийский комитет (IPC) принял решение о допуске российских спортсменов до соревнований на Играх в Пекине. При этом на следующий день IPC отстранил паралимпийцев из России и Белоруссии от участия в международном первенстве.

Глава организации объяснил, что многие команды угрожали сняться с Паралимпиады, если русским разрешат участие. В Кремле осудили данное решение, назвав его позором для Международного паралимпийского комитета.