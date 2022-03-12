Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады
Паралимпийские игры завершатся завтра, 13 марта. Спортсменам осталось разыграть семь комплектов медалей. Украинцы не вышли в финалы в двух дисциплинах и не смогут догнать китайцев.
Паралимпийские игры завершатся завтра, 13 марта. Спортсменам осталось разыграть семь комплектов медалей. Украинцы не вышли в финалы в двух дисциплинах и не смогут догнать китайцев.
Сборная Китая впервые выиграла медальный зачет зимних Паралимпийских игр.
Паралимпиада стартовала 4 марта. Российские и белорусские спортсмены были отстранены по решению Международного паралимпийского комитета (МОК) из-за начала российской военной операции на Украине.