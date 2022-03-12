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21:35 (мск), источник: Коммерсантъ

FISU запретила россиянам участвовать в летней Универсиаде-2022

Международная федерация университетского спорта (FISU) запретила россиянам участвовать в летней Универсиаде в китайском Чэнду. Решение принято из-за событий на Украине.

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Источник: AP 2022
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Российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года.

Летняя Универсиада пройдет в Чэнду с 26 июня по 7 июля.

Кубок мира FISU среди студентов по единоборствам и связанные с ним мероприятия, также запланированные на 2022 год, больше не будут проводиться в России. «О любых альтернативных договоренностях будет сообщено в надлежащее время», — сообщает FISU.

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