FISU запретила россиянам участвовать в летней Универсиаде-2022

Российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года.

Кубок мира FISU среди студентов по единоборствам и связанные с ним мероприятия, также запланированные на 2022 год, больше не будут проводиться в России. «О любых альтернативных договоренностях будет сообщено в надлежащее время», — сообщает FISU.