FISU запретила россиянам участвовать в летней Универсиаде-2022
Международная федерация университетского спорта (FISU) запретила россиянам участвовать в летней Универсиаде в китайском Чэнду. Решение принято из-за событий на Украине.
Международная федерация университетского спорта (FISU) запретила россиянам участвовать в летней Универсиаде в китайском Чэнду. Решение принято из-за событий на Украине.
Руководящий комитет FISU осудил «российское вторжение на Украину при содействии Белоруссии».
Российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года.
Летняя Универсиада пройдет в Чэнду с 26 июня по 7 июля.
Кубок мира FISU среди студентов по единоборствам и связанные с ним мероприятия, также запланированные на 2022 год, больше не будут проводиться в России. «О любых альтернативных договоренностях будет сообщено в надлежащее время», — сообщает FISU.