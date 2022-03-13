Сборная Китая выиграла медальный зачет Паралимпийских игр в Пекине
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Китайские спортсмены стали победителями медального зачета Паралимпийских игр в Пекине.
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Китайские спортсмены стали победителями медального зачета Паралимпийских игр в Пекине.
Китайские паралимпийцы завоевали на домашних Играх 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые медали. Второе место заняла команда Украины (11−10−8). Замкнули тройку канадцы (8−6−11).
Исполком Международного паралимпийского комитета (IPC) 2 марта на фоне событий на Украине допустил сборные России и Белоруссии до участия в пекинской Паралимпиаде в нейтральном статусе. Однако на следующий день руководящий орган IPC изменил свое решение на недопуск россиян и белорусов до Игр, объяснив это угрозой бойкота со стороны ряда сборных.
Паралимпийские игры в Китае завершатся в воскресенье.