Сборная Китая выиграла медальный зачет Паралимпийских игр в Пекине

Исполком Международного паралимпийского комитета (IPC) 2 марта на фоне событий на Украине допустил сборные России и Белоруссии до участия в пекинской Паралимпиаде в нейтральном статусе. Однако на следующий день руководящий орган IPC изменил свое решение на недопуск россиян и белорусов до Игр, объяснив это угрозой бойкота со стороны ряда сборных.