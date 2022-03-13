Российских спортсменов отстранили от Универсиады

Отстранение будет действовать как минимум до конца 2022 года. Из-за введенных санкций российские и белорусские атлеты пропустят летнюю Универсиаду в китайском Чэнду, которая пройдет с 26 июня по 7 июля.

В марте Норвегия заявила, что поддерживает дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, однако призывает допустить к турнирам юниоров и детей. По их мнению, массовый спорт должен развиваться в России.