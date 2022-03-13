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15:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Российских спортсменов отстранили от Универсиады

Руководство Международной федерации университетского спорта (FISU) объявило об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщается на сайте FISU.

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Источник: РИА "Новости"

Отстранение будет действовать как минимум до конца 2022 года. Из-за введенных санкций российские и белорусские атлеты пропустят летнюю Универсиаду в китайском Чэнду, которая пройдет с 26 июня по 7 июля.

В марте Норвегия заявила, что поддерживает дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, однако призывает допустить к турнирам юниоров и детей. По их мнению, массовый спорт должен развиваться в России.

28 февраля Международный олимпийский комитет выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. После этого большинство спортивных федераций мира отказалось допустить россиян и белорусов до турниров.

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