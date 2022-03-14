Универсиада в Екатеринбурге оказалась под угрозой срыва

Международная федерация университетского спорта (FISU) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в своих соревнованиях, в том числе в Универсиаде-2022. Такое решение принято из-за ситуации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе федерации.

«Руководящий комитет FISU подтвердил, что российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года», — говорится в сообщении.

Также ранее отменились два чемпионата мира FISU среди студентов в России (по регби в Казани и пауэрлифтингу в Москве) и чемпионат мира среди студентов по воднолыжному спорту и вейкбордингу в Беларуси, запланированные на этот год.

Также федерация отказалась от проведения в России Кубка мира FISU среди студентов по единоборствам и связанные с ним мероприятия.

Напомним, ранее из России перенесли чемпионат мира по волейболу среди мужчин. В 2022 году матчи должны были пройти в 10 городах нашей страны, в том числе в Екатеринбурге.