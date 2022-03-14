Васильев назвал преступником главу МОК Баха
МОСКВА 14 мар — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев жестко раскритиковал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
МОСКВА 14 мар — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев жестко раскритиковал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
«После того, как Бах инициировал отстранение российских спортсменов по всем видам спорта, здравый смысл уже потерян полностью. Если глава организации, который должен призывать к миру, к тому, что спорт вне политики, сам затаскивает его в политику, то он самый главный преступник. Официально говорю: Томас Бах — преступник», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».
Ранее МОК порекомендовал международным спортивным федерациям запретить российским и белорусским спортсменам участие в соревнованиях из-за конфликта на Украине. Многие федерации последовали рекомендациям и отстранили спортсменов из России и Белоруссии от соревнований.