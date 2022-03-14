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19:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Васильев назвал преступником главу МОК Баха

МОСКВА 14 мар — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев жестко раскритиковал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

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Источник: Спорт РИА Новости

«После того, как Бах инициировал отстранение российских спортсменов по всем видам спорта, здравый смысл уже потерян полностью. Если глава организации, который должен призывать к миру, к тому, что спорт вне политики, сам затаскивает его в политику, то он самый главный преступник. Официально говорю: Томас Бах — преступник», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».

Ранее МОК порекомендовал международным спортивным федерациям запретить российским и белорусским спортсменам участие в соревнованиях из-за конфликта на Украине. Многие федерации последовали рекомендациям и отстранили спортсменов из России и Белоруссии от соревнований.

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