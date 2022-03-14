Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Мальорка
Реал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио
Венеция
00
Хоккей. НХЛ
15.03
Оттава
Аризона
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Северсталь
21
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Ростов
12
Все события
Фоторепортажи
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 20 февраля
20:33 (мск), источник: Sport24

Зампред НОК Норвегии покинул свой пост в знак протеста против отстранения России от международных турниров

Заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал принял решение об уходе со своего поста. Таким образом чиновник выразил несогласие с отстранением белорусских и российских спортсменов от международных соревнований.

Наверх
Читайте также
Минспорт ведет переговоры о проведении соревнований со странами СНГ и БРИКС

"Это решение резко противоречит моим ценностям и представлению о том, каким должен быть спорт. Я решил уйти в отставку, потому что не хочу каким-то образом быть связанным с этим решением.

Не жду, что мой уход приведет к каким-либо изменениям внутри комитета, я делаю это по своей совести, чтобы постоять за своих российских коллег и в дальнейшем иметь возможность смотреть им в глаза.

Я не участвовал в обсуждении этого вопроса, так как не был приглашен. Я был против политических демонстраций на верхах. Не хочу, чтобы смешивали спорт и политику", — сказал Ваттердал в интервью NRK.

Из-за ситуации на Украине МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать сборные России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой. Этому совету последовало подавляющее большинство федераций.

 «Он схватил меня за грудь, нахально улыбаясь». Экс-сотрудница ЦСКА столкнулась с отвратительным домогательством
Волочкова полностью оголила свою грудь перед полицейскими. Откровенное видео уже слили в соцсети
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь