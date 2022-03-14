Зампред НОК Норвегии покинул свой пост в знак протеста против отстранения России от международных турниров

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"Это решение резко противоречит моим ценностям и представлению о том, каким должен быть спорт. Я решил уйти в отставку, потому что не хочу каким-то образом быть связанным с этим решением.

Не жду, что мой уход приведет к каким-либо изменениям внутри комитета, я делаю это по своей совести, чтобы постоять за своих российских коллег и в дальнейшем иметь возможность смотреть им в глаза.

Я не участвовал в обсуждении этого вопроса, так как не был приглашен. Я был против политических демонстраций на верхах. Не хочу, чтобы смешивали спорт и политику", — сказал Ваттердал в интервью NRK.