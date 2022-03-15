Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Брайтон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
23:15
Арсенал
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
17.03
Миннесота
Бостон
Хоккей. НХЛ
17.03
Оттава
Коламбус
Хоккей. НХЛ
17.03
Калгари
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
17.03
Сиэтл
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Колорадо
03
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Флорида
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Нью-Джерси
63
Все события
Фоторепортажи
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
15 марта, источник: Baigenews

Токаев поручил усилить подготовку к Олимпиаде-2024 в Париже

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта Даурена Абаева, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Наверх
Источник: AP 2022

В ходе встречи президент был проинформирован о текущем состоянии сфер культуры, спорта, туризма, архивного дела и книгоиздания. Главе государства рассказали о рабочих поездках в подведомственные организации министерства, по итогам которых выработаны меры по решению текущих проблем.

Министр отметил, что одним из ключевых направлений в работе ведомства является реализация поручений Касым-Жомарта Токаева по подушевому финансированию спортивных секций и творческих кружков, активному развитию массового спорта.

Глава государства подчеркнул, что в этом году министерству совместно с местными исполнительными органами необходимо на должном уровне провести празднование 30-летия государственных символов Республики Казахстан. Президент поручил повысить эффективность подготовки национального спортивного резерва к крупным международным стартам, включая предстоящие Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость повышения конкурентоспособности и привлекательности для молодежи отечественной культуры. Президент также считает важным выработать новые подходы к развитию сферы туризма на фоне ослабления карантинных ограничений как в Казахстане, так и за рубежом.

 Родственники президента, громкие задержания, реформы: о чем говорил Токаев в послании
Что услышали депутаты и госсекретарь в послании Президента Токаева?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь