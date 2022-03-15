Токаев поручил усилить подготовку к Олимпиаде-2024 в Париже

В ходе встречи президент был проинформирован о текущем состоянии сфер культуры, спорта, туризма, архивного дела и книгоиздания. Главе государства рассказали о рабочих поездках в подведомственные организации министерства, по итогам которых выработаны меры по решению текущих проблем.

Министр отметил, что одним из ключевых направлений в работе ведомства является реализация поручений Касым-Жомарта Токаева по подушевому финансированию спортивных секций и творческих кружков, активному развитию массового спорта.

Глава государства подчеркнул, что в этом году министерству совместно с местными исполнительными органами необходимо на должном уровне провести празднование 30-летия государственных символов Республики Казахстан. Президент поручил повысить эффективность подготовки национального спортивного резерва к крупным международным стартам, включая предстоящие Олимпийские игры в Париже в 2024 году.