Россию могут не пустить на Олимпиаду-2024. Мэр Парижа считает спорт частью политики

Когда Россия начала спецоперацию на Украине, Международный олимпийский комитет (МОК) экстренно посоветовал всем спортивным федерациям отстранить наших атлетов от соревнований. Большинство пошли на это, а те, кто разрешили выступать в нейтральном статусе, постепенно отменяют свои решения из-за ультиматумов, которые им ставят иностранные делегации.

Никто из летников и зимников не понимает, удастся ли начать сезон, потому что даты завершения спецоперации еще нет. Многие надеятся на то, что путь на международные старты будет открыт, когда войска вернутся домой. Вот только совсем не факт, что так произойдет. Это стало понятно после заявления мэра Парижа Анн Идальго.

«Для меня Олимпийские игры также являются частью этого мира геополитики. То, что происходит сегодня, не ставит Россию в эту группу миролюбивых стран», — заявила Идальго Reuters.

Политик намекает на то, что Россия может остаться без Олимпийских игр в 2024 году. Когда конкретно будет принято решение, Идальго не сообщила.

— Владимир Путин нарушает международное право, он не признает существования международного права… Мы должны будем это учитывать.

Последнее слово все равно останется за МОК, но и эта организация настроена к России максимально негативно. Ждать положительного исхода очень трудно. Тем более чуть позже у той же Идальго будет гораздо больше веса, чтобы надавить на Томаса Баха. Совсем скоро мэр Парижа может стать президентом страны. В октябре прошлого года Идальго выдвинули кандидатом от Социалистической партии на выборах.

Несколько лет назад Идальго выразила надежду на то, что Игры в Париже станут «катализатором перемен», но теперь это отошло на второй план. Своим желанием отстранить Россию от Олимпиады она сама себе противоречит.

«Европа сталкивается с серьезными вызовами. Но мы хотим направить четкое послание о европейском проекте. Это наша обязанность. Мы должны показать, что готовы к проведению великолепных Олимпийских игр, показать ценности Европы. Мы должны показать, что Игры станут катализатором перемен. Также эта Олимпиада должна стать Играми возможностей для людей с ограниченными возможностями», — цитирует Идальго Inside the Games.

Глава оргкомитета Paris 2024 Тони Эстанге тоже поддержал действия спортивных организаций, которые отстранили Россию и Белоруссию, но про то, приедут ли участники из этих стран на Игры промолчал. Трехкратный олимпийский чемпион по гребному спорту считает, что еще слишком рано для принятия решения.