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18:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Путин назвал верхом цинизма отстранение российских и белорусских паралимпийцев от Игр-2022

Президент России Владимир Путин приветствовал участников открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев “Мы вместе. Спорт”, которые торжественно открылись сегодня, 18 марта, в Ханты-Мансийске.

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Источник: Reuters

«К сожалению, в последние годы всё большее число крупных международных соревнований было отмечено событиями, несовместимыми со спортом, с его духом, характером. Мы не раз становились свидетелями сомнительного, предвзятого судейства и клеветы, враждебных выходок и откровенных провокаций, видели, как методично переиначивались, коверкались идеи самого Пьера де Кубертена, размывались некогда священные принципы спорта. Буквально на наших глазах равенство превратилось в извращённую толерантность, справедливость — в двойные стандарты, а борьба за чистоту в спорте — в политически ангажированную диктатуру антидопинговой бюрократии.

Тяжёлым ударом для олимпийского движения стало использование чиновниками от международного спорта противоправного механизма “коллективной ответственности”, который впервые запустили летом 2016 года на Играх в Рио-де-Жанейро. Всё это приводит не только к утрате авторитета и независимости важных для развития мирового спорта организаций, но и к попранию норм Олимпийской хартии, в числе которых — ключевой тезис о том, что Игры являются соревнованием не стран, а атлетов.

Верхом цинизма стало отстранение российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Пострадали не просто ни в чём не повинные атлеты, а именно паралимпийцы — люди, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемерной поддержки и преклонения, те, кто своим примером дарит надежду миллионам, заставляет поверить в себя и в свои силы», — сказал Путин.

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