Путин назвал верхом цинизма отстранение российских и белорусских паралимпийцев от Игр-2022

«К сожалению, в последние годы всё большее число крупных международных соревнований было отмечено событиями, несовместимыми со спортом, с его духом, характером. Мы не раз становились свидетелями сомнительного, предвзятого судейства и клеветы, враждебных выходок и откровенных провокаций, видели, как методично переиначивались, коверкались идеи самого Пьера де Кубертена, размывались некогда священные принципы спорта. Буквально на наших глазах равенство превратилось в извращённую толерантность, справедливость — в двойные стандарты, а борьба за чистоту в спорте — в политически ангажированную диктатуру антидопинговой бюрократии.



Тяжёлым ударом для олимпийского движения стало использование чиновниками от международного спорта противоправного механизма “коллективной ответственности”, который впервые запустили летом 2016 года на Играх в Рио-де-Жанейро. Всё это приводит не только к утрате авторитета и независимости важных для развития мирового спорта организаций, но и к попранию норм Олимпийской хартии, в числе которых — ключевой тезис о том, что Игры являются соревнованием не стран, а атлетов.



Верхом цинизма стало отстранение российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Пострадали не просто ни в чём не повинные атлеты, а именно паралимпийцы — люди, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемерной поддержки и преклонения, те, кто своим примером дарит надежду миллионам, заставляет поверить в себя и в свои силы», — сказал Путин.