Спортсмены из Пермского края завоевали 9 медалей на Паралимпиаде

Паралимпийцы из Пермского края завоевали 9 медалей на альтернативной Паралимпиаде в Ханты-Мансийске.

Все трое спортсменов, представлявших на играх Пермский край, вернулись с медалями, сообщают в Минспорта региона.

Анастасия Багиян вместе с лидером Андреем Синякиным трижды завоевала золото. «Ей не было равных в биатлонном спринте на дистанции 6 км c двумя огневыми рубежами и на дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Помимо этого, в активе Анастасии есть серебряная медаль в биатлонной гонке на 10 км и бронзовая награда в лыжном спринте», — отметили в минспорта Пермского края.

Олег Пономарев (лидер Андрей Романов) завоевал две золотые медали. Он стал первым в лыжной гонке среди мужчин с нарушением зрения на дистанции 20 км и в спринте. Кроме этого, на его счету бронзовая награда в биатлоне на дистанции 6 км c двумя огневыми рубежами, отмечают в ведомстве.

Бронзовую награду принёс Пермскому краю Владимир Хайруллин (лидер Дмитрий Горшков) в биатлонной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения.