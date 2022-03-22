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10:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны призовые победителей игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Победители зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» получат по 4 миллиона рублей, обладатели серебряных медалей — по 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игры для российских паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходили в Ханты-Мансийске с 18 по 20 марта. В Играх приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.

«Размер вознаграждения победителям и призёрам зимних игр паралимпийцев “Мы вместе. Спорт” будет таким же, какой планировался по итогам Паралимпиады в Пекине: 4 миллиона рублей за золотую медаль, 2,5 миллиона рублей за серебряную и 1,7 миллиона рублей за бронзовую. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тренеры и специалисты, участвующие в подготовке спортсменов, тоже получат вознаграждения. Порядок премирования определит Минспорт вместе с Минфином и Паралимпийским комитетом России.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. 2 марта команды России и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, однако спустя 17 часов Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх.

Как отмечал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, соревнования в Ханты-Мансийске стали подтверждением того, что Россия готова и будет дальше продолжать организацию крупнейших турниров внутри страны, ведь для этого есть все возможности и опыт.

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