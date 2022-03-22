Стали известны призовые победителей игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Игры для российских паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходили в Ханты-Мансийске с 18 по 20 марта. В Играх приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.

«Размер вознаграждения победителям и призёрам зимних игр паралимпийцев “Мы вместе. Спорт” будет таким же, какой планировался по итогам Паралимпиады в Пекине: 4 миллиона рублей за золотую медаль, 2,5 миллиона рублей за серебряную и 1,7 миллиона рублей за бронзовую. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тренеры и специалисты, участвующие в подготовке спортсменов, тоже получат вознаграждения. Порядок премирования определит Минспорт вместе с Минфином и Паралимпийским комитетом России.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. 2 марта команды России и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, однако спустя 17 часов Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх.