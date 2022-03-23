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19:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Белоруссия примет Игры стран СНГ в 2023 году

МИНСК, 23 мар — РИА Новости. Премьер Белоруссии подписал распоряжение о создании оргкомитета по проведению в стране в 2023 году II Игр стран СНГ, сообщается в среду на Национальном правовом интернет-портале республики.

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Источник: Reuters

«В соответствии с распоряжением премьер-министра … создан организационный комитет по обеспечению подготовки и проведения в Республике Беларусь в 2023 году II Игр стран СНГ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав оргкомитета вошли заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко (председатель), министр спорта и туризма Сергей Ковальчук (заместитель председателя), первый заместитель председателя Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Леонид Анфимов и другие. Оргкомитету поручено разработать и утвердить соответствующий план мероприятий.

«При необходимости к работе по обеспечению подготовки и проведения в Беларуси в 2023 году II Игр стран СНГ могут привлекаться руководители и специалисты республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, минского горисполкома, облисполкомов и других организаций», — отмечается в сообщении.

Первые Игры стран СНГ прошли в Казани с 4 по 11 сентября. Изначально соревнования должны были пройти в августе 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса сроки проведения были скорректированы.

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