Белоруссия примет Игры стран СНГ в 2023 году

«В соответствии с распоряжением премьер-министра … создан организационный комитет по обеспечению подготовки и проведения в Республике Беларусь в 2023 году II Игр стран СНГ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав оргкомитета вошли заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко (председатель), министр спорта и туризма Сергей Ковальчук (заместитель председателя), первый заместитель председателя Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Леонид Анфимов и другие. Оргкомитету поручено разработать и утвердить соответствующий план мероприятий.

«При необходимости к работе по обеспечению подготовки и проведения в Беларуси в 2023 году II Игр стран СНГ могут привлекаться руководители и специалисты республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, минского горисполкома, облисполкомов и других организаций», — отмечается в сообщении.