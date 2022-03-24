В каких видах спорта россиянам пока не запрещено выступать? Список совсем короткий

Ещё месяц назад российский спорт жил в слегка стеснённых, но привычных условиях: одни атлеты радовались завершению Олимпиады, другие — готовились к предстоящему сезону. Однако после изменения политической ситуации и призыва Международного олимпийского комитета (МОК) отстранять россиян (и белорусов) от международных турниров всё пошло наперекосяк. Список видов спорта, где больше нет наших спортсменов, пополняется чуть ли не ежедневно.

Остались ли вообще виды спорта, в которых россияне могут выступать? Да, но совсем мало.

Запрещённые

Днем X для российского спорта стало 28 февраля. Именно тогда Исполком МОК опубликовал заявление, в котором попросил федерации по возможности отстранять российских спортсменов. Формулировка у подобного решения тоже была соответствующая, хотя и довольно обтекаемая.

«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц и не разрешать им участвовать в международных соревнованиях», — говорилось в заявлении.

Олимпийский комитет России сразу отреагировал на этот призыв, заявив, что он не соответствует ни официальным документам, ни хартии, ни духу олимпийского движения.

«Есть олимпийская хартия и есть многократно озвученная ранее позиция руководства МОК о том, что спортсмены — сердце олимпийского движения, а их права превыше всего, в том числе любой политической тенденциозности. Так вот сегодняшнее решение коллег из Международного олимпийского комитета, на наш взгляд, противоречит как регламентирующим документам МОК и хартии в первую очередь, так и духу олимпийского движения, которое призвано объединять, а не разделять, особенно в том случае, когда речь идет о спортсменах и равноправии участников олимпийского движения», — пояснил глава ОКР Станислав Поздняков.

Тем не менее международные федерации по разным видам спорта начали отстранять россиян от турниров с формулировкой, которую использовал МОК. Немногие воздерживались от санкций в первое время. Некоторые федерации, например, Международная федерация гимнастики (FIG) сперва разрешила командам и спортсменам из России выступать в нейтральном статусе, а через некоторое время всё-таки официально отстранила наших спортсменов от турниров. Буквально на днях так поступила и державшаяся почти месяц Международная федерация плавания (FINA).

Спасённые?

Спустя почти месяц после начала отстранения осталось крайне мало видов спорта, в которых наши спортсмены всё ещё имеют право выступать. При этом мы оставляем за скобками командные виды (футбол, хоккей, гандбол, волейбол), где играют отдельные представители России.

Так, почти без ограничений выходят на корт российские теннисисты. Пускай сборная России отстранена от командных турниров вроде Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг, но в индивидуальных турнирах россияне могут спокойно выступать в нейтральном статусе. Даниил Медведев уже после введения санкций сумел возглавить рейтинг ATP.

Продолжают выступать россияне и в шахматных турнирах. Как и в теннисе, запрет на участие в международных состязаниях наложен только на национальные команды, в индивидуальных турнирах гроссмейстеры могут без особых проблем выступать в нейтральном статусе. Персональный запрет получил лишь публично пошедший против ФИДЕ Сергей Карякин.

В UFC бойцам из России, по всей видимости, тоже не будут мешать биться за титулы. Президент организации Дана Уайт не готов прогибаться под общий тренд и следовать рекомендациям МОК. Его тоже можно понять — уход российских бойцов лишит его больших денег.

В каком-то смысле выступать на международном уровне разрешено и российским гонщикам. Международная автомобильная федерация (ФИА) не запрещала участвовать в турнирах россиянам, а допускала их до стартов в нейтральном статусе. Правда, требовала перед эти подписать весьма спорный документ о нейтральности. Российские пилоты подписывать его отказались, поэтому вроде бы сами решили не выступать на международном уровне.

По всей видимости, пока россиянам не запрещено выступать в соревнованиях по дзюдо. Международная федерация приостановила полномочия Владимира Путина в статусе почётного президента организации и отменила ряд турниров в нашей стране, но разрешила российским спортсменам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Правда, Федерация дзюдо России ещё 28 февраля сама объявила о приостановке участия россиян в турнирах.

Особая ситуация и в киберспорте. Официального общего решения пока не было, поэтому какие-либо санкции применяют лишь организаторы турниров. Так, россияне отстранены от участия в турнирах по FIFA, Apex Legends, Warcraft 3. К некоторым соревнованиям киберспортсменов и команды из России допускают лишь при условии выступления в нейтральном статусе.