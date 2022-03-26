«Уродство и хамство»: Медведев — о притеснении российских спортсменов

«Они готовятся, а их этих соревнований лишают. А если и не лишают, то заставляют выступать, по сути, анонимно — без флага России, без гимна России, и всячески откреститься от своей Родины… Но это цинично, аморально», — сказал Медведев, напомнив о решении отстранить российских паралимпийцев от Игр в Пекине в этом году. «Я уже не говорю о позиции, которая была занята недавно Международным олимпийским комитетом по отношению к нашим инвалидам. Это вообще за гранью понимания, просто какое-то уродство, хамство», — добавил он.