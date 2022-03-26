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13:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Уродство и хамство»: Медведев — о притеснении российских спортсменов

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Лишать российских спортсменов возможности выступать на соревнованиях или заставлять их откреститься от России — цинично и аморально, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

«Они готовятся, а их этих соревнований лишают. А если и не лишают, то заставляют выступать, по сути, анонимно — без флага России, без гимна России, и всячески откреститься от своей Родины… Но это цинично, аморально», — сказал Медведев, напомнив о решении отстранить российских паралимпийцев от Игр в Пекине в этом году. «Я уже не говорю о позиции, которая была занята недавно Международным олимпийским комитетом по отношению к нашим инвалидам. Это вообще за гранью понимания, просто какое-то уродство, хамство», — добавил он.

Задача российских властей, по словам Медведева, состоит в том, чтобы поддерживать паралимпийцев. «А им говорят: “Нет, вот у вас государство плохое, поэтому нам на вас плевать”. Но это противоречит всем нормам морали. Считаю, что Международный олимпийский комитет проявил себя с наихудшей возможной точки зрения», — добавил он.

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