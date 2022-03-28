Чернышенко: Более 200 «умных» спортплощадок построят в России в 2022 году

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Более 200 «умных» спортивных площадок будет построено в России в 2022 году, часть из них возведут на высвобожденные средства после отмены крупных спортивных соревнований, которые должны были пройти на территории страны. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В 2022 году на старте реализации нового федерального проекта “Бизнес — спринт (Я выбираю спорт)” было запланировано строительство 110 “умных” спортивных площадок в 82 регионах России. В связи с отменой крупных международных спортивных турниров 2,4 млрд рублей будут перераспределены на строительство дополнительно 94 площадок. Таким образом, в этом году их планируется построить более 200 по всей стране, а общая сумма финансирования составит около 5 млрд рублей. Они будут оборудованы тренажерами и современным спортивным инвентарем, и эта инфраструктура позволит привлечь еще больше желающих к занятиям физической активностью и достичь цели, поставленной президентом России Владимиром Путиным — не менее 70% граждан, регулярно занимающихся спортом, к 2030 году», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что реализация федпроекта осуществляется в рамках государственно-частного партнерства с привлечением заинтересованных коммерческих организаций. «Важно, что в создании активной спортивной среды для российских граждан участвуют представители бизнеса. Планируем, что к 2030 году 50% объектов массового спорта будут строиться при помощи частных инвестиций», — подчеркнул он.