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12:15 (мск), источник: Газета.Ру

Министр спорта РФ призвал ввести потолок зарплат для спортсменов

Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал ввести потолок зарплат для спортсменов в командных видах спорта в России.

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Источник: РИА "Новости"

«Потолок зарплат в этих сложных условиях поможет понять нашим лучшим спортсменам, что нужно быть поскромнее и не ориентироваться на западных спортсменов. Нужно установить минимальную зарплату, а остальные доходы можно платить в качестве премиальных. Например, за забитые голы и результат. Это будет существенная экономия», — приводит слова Матыцина «СЭ», которые он произнес в рамках проходящего в Москве форума Sport Forum Live 2022.

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российскую сборную и все отечественные клубы от участия в международных турнирах под эгидой этих организаций.

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