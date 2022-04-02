Российский прыгун с трамплина рассказал о вероятном заговоре на Олимпиаде

В интервью «Матч ТВ» спортсмен не исключил, что команды могли выстроить заговор против соперников.
«За эту зиму у российских спортсменов было около семи дисквалификаций. У меня тоже в декабре. Поэтому к Олимпиаде мы подошли в полностью соответствующих регламенту комбинезонах. У других, видимо, произошло наоборот: к ним лояльнее относились в течение сезона, но жестко проверили на Олимпиаде. С чем это связано? Ходят разговоры, что одна команда рассказала про другую секретную информацию, и их начали проверять жестко. В результате пошла цепная реакция. Всех проверили и дисквалифицировали», — рассказал Климов.
Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх — 2022 в смешанных командных соревнованиях. В составе команды выступали Климов, Ирина Аввакумова, Данил Сардеев и Ирма Махина. Россияне прежде никогда не завоевывали медали в прыжках с трамплина на Олимпиадах.