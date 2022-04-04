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14:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Польша требует исключить россиян из МОК и международных федераций

ВАРШАВА, 4 апр — РИА Новости. Польша предлагает исключить всех россиян из Международного олимпийского комитета и всех международных спортивных федераций, заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук журналистам в Люксембурге, где проходит заседание Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта (EYCS).

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Источник: Reuters

«Мы за то, чтобы исключить россиян до момента завершения миротворческого процесса и компенсаций Украине изо всех спортивных федераций во главе с Международным олимпийским комитетом, чтобы только после компенсаций Украине они могли вновь претендовать на участие в мировом спорте, спортивных состязаниях», — сказал Бортничук.

При этом он считает, что таким образом спортивные федерации избавятся от российского капитала.

«В последние годы Россия проводила агрессивную дипломатическую политику, по сути покупая места в правлениях ключевых спортивных федераций, так как вслед за кандидатом шел богатый спонсор с российским капиталом. Поэтому одновременно должно наступить и исключение российского капитала», — сказал польский министр.

Одновременно он считает, что отдельным спортсменам из России нужно разрешить продолжить международные выступления в зависимости от их позиции по Украине.

«Нужно отделять вопрос представителей РФ и россиян, выступающих, например, в футбольной премьер-лиге. Это сложнее регулировать. Мы тут ограничимся рекомендациями. Моя позиция, как и позиция министров из Великобритании, США, Австралии такова, что иногда эти авторитеты из мира спорта выступают, не представляя РФ. Их выступление может быть поставлено в зависимость от их ясной позиции в контексте происходящего на Украине. Это может иметь больше положительных последствий, чем полное исключение всех россиян из возможности заниматься спортом», — заявил Бортничук.

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