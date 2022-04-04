Польша требует исключить россиян из МОК и международных федераций

«Мы за то, чтобы исключить россиян до момента завершения миротворческого процесса и компенсаций Украине изо всех спортивных федераций во главе с Международным олимпийским комитетом, чтобы только после компенсаций Украине они могли вновь претендовать на участие в мировом спорте, спортивных состязаниях», — сказал Бортничук.

При этом он считает, что таким образом спортивные федерации избавятся от российского капитала.

«В последние годы Россия проводила агрессивную дипломатическую политику, по сути покупая места в правлениях ключевых спортивных федераций, так как вслед за кандидатом шел богатый спонсор с российским капиталом. Поэтому одновременно должно наступить и исключение российского капитала», — сказал польский министр.

Одновременно он считает, что отдельным спортсменам из России нужно разрешить продолжить международные выступления в зависимости от их позиции по Украине.