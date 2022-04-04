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19:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Госдуме отреагировали на слова Бортничука об исключении россиян из МОК

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по спорту Сергей Бурлаков назвал высказывания министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука об исключении россиян из Международного олимпийского комитета (МОК) неприкрытым шантажом, уместным в подворотне, а не на Совете ЕС, где тот их произнес.

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Источник: Reuters

Бортничук на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта (EYCS) выступил за то, чтобы исключить всех россиян из МОК и всех международных спортивных федераций.

«Я считаю, что человек, делающий такие заявления, просто не может занимать пост министра спорта цивилизованной и современной страны. Неприкрытый шантаж уместен в подворотне, но уж точно подобным высказываниям не место на заседании Совета ЕС», — заявил Бурлаков РИА Новости.

Депутат отметил, что интересным вопросом является отношение Бортничука к Спортивной хартии Европы и Олимпийской хартии.

«Цитирую Олимпийскую хартию: “деятельность МОК охватывает пять континентов и объединяет спортсменов всего мира. Занятия спортом — одно из прав человека. Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации”. А вот цитата спортивной хартии Европы: “европейская структура развития спорта основана на понятиях демократии, нормах права, правах человека и этических принципах”, — сообщил парламентарий.

Бурлаков допустил возможность того, что министр спорта Польши давно не читал эти документы.

«В голове не укладывается, что спортсменов хотят обязать занять определенную сторону в политическом вопросе», — добавил депутат.

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