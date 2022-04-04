В Госдуме отреагировали на слова Бортничука об исключении россиян из МОК

Бортничук на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта (EYCS) выступил за то, чтобы исключить всех россиян из МОК и всех международных спортивных федераций.

«Я считаю, что человек, делающий такие заявления, просто не может занимать пост министра спорта цивилизованной и современной страны. Неприкрытый шантаж уместен в подворотне, но уж точно подобным высказываниям не место на заседании Совета ЕС», — заявил Бурлаков РИА Новости.

Депутат отметил, что интересным вопросом является отношение Бортничука к Спортивной хартии Европы и Олимпийской хартии.

«Цитирую Олимпийскую хартию: “деятельность МОК охватывает пять континентов и объединяет спортсменов всего мира. Занятия спортом — одно из прав человека. Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации”. А вот цитата спортивной хартии Европы: “европейская структура развития спорта основана на понятиях демократии, нормах права, правах человека и этических принципах”, — сообщил парламентарий.

Бурлаков допустил возможность того, что министр спорта Польши давно не читал эти документы.