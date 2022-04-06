Новый дворец спорта построят на северо-западе Москвы

«Многофункциональный Дворец спорта общей площадью 30 тысяч квадратных метров появится в Покровском-Стрешневе и станет частью крупного спорткластера, расположенного недалеко от бывшего Тушинского аэродрома. Объект станет одним из главных мест притяжения района», — приводятся на сайте слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он подчеркнул, что каждый день здесь смогут тренироваться около 780 спортсменов, среди которых как дети, так и взрослые. А на соревнованиях во дворце смогут присутствовать более тысячи зрителей.