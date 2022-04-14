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10:02 (мск), источник: Sports.Ru

Олимпийский чемпион по пятиборью Лесун отказался выступать за Россию из-за ситуации на Украине

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун отказался выступать за Россию из-за ситуации на Украине.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен сообщил, что больше никогда не будет представлять Россию на соревнованиях. Лесун взял золото на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

«Я гордился тем, что выступал под российским флагом. Россия всегда была дорога моему сердцу, чем-то сильным, великим. И я сейчас не говорю о политике или армии, я говорю о людях, о красоте природы. Я всегда ощущал связь со страной. Сейчас я ушел со всех спортивных постов. Что я чувствую? А мне можно материться в интервью? Сказать, что я шокирован — это ничего не сказать. Я понимаю, что мир никогда не будет прежним.

Ситуация внутри России становится крайне тяжелой. Раньше вас могли задержать на 15 суток за участие в митинге. Сейчас — до трех лет. Или даже на 15 лет за какие-то другие виды протестов. Спортсмены в России — это инструмент. Инструмент пропаганды. Конечно, каждый человек должен решить для себя, что ему делать. Но теперь ему придется с этим жить. Мне жаль констатировать, что российские спортсмены никак не могут повлиять на ситуацию. И многие из них даже не понимают, что происходит», — сказал Лесун.

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