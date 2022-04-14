Олимпийский чемпион по пятиборью Лесун отказался выступать за Россию из-за ситуации на Украине

«Я гордился тем, что выступал под российским флагом. Россия всегда была дорога моему сердцу, чем-то сильным, великим. И я сейчас не говорю о политике или армии, я говорю о людях, о красоте природы. Я всегда ощущал связь со страной. Сейчас я ушел со всех спортивных постов. Что я чувствую? А мне можно материться в интервью? Сказать, что я шокирован — это ничего не сказать. Я понимаю, что мир никогда не будет прежним.



Ситуация внутри России становится крайне тяжелой. Раньше вас могли задержать на 15 суток за участие в митинге. Сейчас — до трех лет. Или даже на 15 лет за какие-то другие виды протестов. Спортсмены в России — это инструмент. Инструмент пропаганды. Конечно, каждый человек должен решить для себя, что ему делать. Но теперь ему придется с этим жить. Мне жаль констатировать, что российские спортсмены никак не могут повлиять на ситуацию. И многие из них даже не понимают, что происходит», — сказал Лесун.