Депутат Госдумы Бурлаков предложил проводить в России альтернативную Олимпиаду

«Участвовать смогут абсолютно все спортсмены, поддерживающие лозунг “спорт вне политики”. Неважно, из дружественной страны атлет или нет. Мы покажем всему миру, как нужно относиться к спорту», — заявил Бурлаков.

«Я полностью поддерживаю инициативу, знаю, что многие спортсмены думают так же, неоднократно это обсуждали. В условиях международной спортивной изоляции альтернативные соревнования станут лучшим стимулом для тренировок», — отметил Карякин.