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16:55 (мск), источник: ТАСС

Путин: для России в спорте нет недружественных стран

Президент отметил, что в России рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Россия готова принимать у себя всех, кто выступает за состязания без дискриминации и искусственных ограничений, в спорте для нее нет недружественных государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с российскими спортсменами — победителями и призерами Олимпиады и Паралимпиады в Пекине.

«Для России в спорте нет недружественных стран. Мы рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации и искусственных ограничений, за его идеалы — идеалы справедливости, равенства и честной борьбы», — подчеркнул он.

Как отметил глава государства, Москва остается открытой для широкого, конструктивного взаимодействия со всеми, кто дорожит спортивными принципами и верен спорту. По словам Путина, одно из подтверждений тому — зимние игры «Мы вместе. Спорт», которые Россия организовала в Ханты-Мансийске для сильнейших паралимпийцев.

«Это факт, что российские и белорусские атлеты — одни из лучших в мире, абсолютный факт, — подчеркнул он. — Ими завоевана треть всех наград на чемпионатах мира, которые предваряли Игры в Пекине». Кроме того, продолжил президент, сильны и команды Армении, Казахстана, Таджикистана, которые также участвовали в организованном Россией спортивном празднике.

Он обратил внимание, что безусловное, многолетнее лидерство России в прыжках, в лыжных гонках и биатлоне в Ханты-Мансийске подтвердили Иван Голубков, Екатерина Румянцева, Станислав Чохлаев, Анастасия Багиян. Традиционно высокие результаты и у горнолыжников, отметил Путин.

«Поздравляю с победами Алексея Бугаева, Варвару Ворончихину, Валерия Редкозубова. Также золото взяли наши сноубордисты — Михаил Слинкин и Алексей Петров. И конечно, представители российской школы следж-хоккея, которая неизменно демонстрирует настоящий командный дух и великолепное мастерство», — указал он. Глава государства напомнил, что победителей и призеров игр в Ханты-Мансийске ждет поощрение, соответствующее традиционным выплатам за достижения на Паралимпиаде.

По его оценке, вклад российских спортсменов в развитие и популяризацию олимпиад и паралимпиад, «без всякого преувеличения, просто огромный». «Сегодня хочу поздравить и вас, и здравствующих ветеранов советского, российского спорта, поблагодарить за выдающиеся успехи, — обратился президент к участникам церемонии. — И пожелать всего самого-самого доброго».

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