Встреча Путина с чемпионами Олимпиады: Валиева получила награду в день рождения, Щербакова не приехала

Сегодня в Москве прошла церемония награждения олимпийцев государственными наградами. Первыми в Кремль прибыли призеры, им награды вручали помощник президента РФ Игорь Левитин и заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили прыгуны с трамплина Ирина Аввакумова, Евгений Климов, Ирма Махиня, Даниил Садреев, конькобежцы Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Сергей Трофимов, шорт-трекисты Семен Елистратов, Константин Ивлиев, хоккеисты Тимур Билялов, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев, Арсений Грицюк, Никита Гусев, Александр Елесин, Александр Никишин, Артур Каюмов, Александр Самонов, Кирилл Семенов, Владимир Ткачев, Дамир Шарипзянов, Вадим Шипачев, фристайлисты Илья Буров, Сергей Ридзик, биатлонисты Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Максим Цветков, фигуристка Александра Трусова и лыжник Иван Якимушкин.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены сноубордист Вик Уайлд, конькобежка Ангелина Голикова, саночница Татьяна Иванова, биатлонисты Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, фристайлистка Анастасия Смирнова, лыжник Александр Терентьев, фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Затем пришел черед чемпионов, которые ради встречи с президентом России Владимиром Путиным отправились на обязательный карантин. Но не все триумфаторы Пекина доехали до Кремля, в частности — фигуристка Анна Щербакова и лыжник Александр Большунов. Причем если Большунов пропускает встречу по состоянию здоровья (это подтвердили и Елена Вяльбе, и Юрий Бородавко), то Щербакова вместо карантина выступает в шоу Тутберидзе. Тем не менее в своей речи Владимир Владимирович упомянул всех — как присутствующих, так и отсутствующих.

Владимир Путин о фигурном катании

— Уже третью Олимпиаду подряд у России абсолютное лидерство в женском одиночном фигурном катании на коньках. Удивительно красивые и виртуозные прокаты у наших девочек, первой из которых стала Анна Щербакова, остаются недостижимой для соперниц вершиной. Это действительно так. Мы знаем высказывания ваших соперниц, и они справедливы.

В фигурном катании у России очередное командное золото. Технически сложные выступления Александра Галлямова и Анастасии Мишиной, Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова, Марка Кондратюка и Камилы Валиевой не оставили равнодушными ни зрителей, ни судей. Слава богу судейство в этом смысле было стабильным и объективным.

Конечно, вся страна, поклонники фигурного катания во всем мире особенно переживали и за Камилу. Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания: его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства. Такого совершенства невозможно добиться нечестно, с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций. Да и в фигурном катании все эти дополнительные средства и не нужны. Мы с вами это хорошо понимаем и знаем.

Владимир Путин о лыжах

— Выдающихся успехов достигли и российские лыжники. И здесь прежде всего отмечу долгожданные победы в эстафете. Как известно, женская команда по лыжным гонкам в последний раз становилась чемпионом в 2006 году, а мужская — в 1980-м. Одновременной победы и женской, и мужской команд у нас не было уже ровно полвека. Это большой результат.

И большим подарком нашим болельщикам стало уверенное выступление девушек — Юлии Ступак, Татьяны Сориной, Натальи Непряевой и Вероники Степановой. Причем Вероника оказалась еще и самой молодой чемпионкой по лыжным гонкам за всю историю Олимпиад.

Не менее ярко, я бы даже сказал дерзко, проявили себя и мужчины: Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Большунов. Дерзко в самом хорошем смысле этого слова. Отмечу, что Александр Большунов собрал в Пекине солидную коллекцию наград. Это все знают хорошо. В его активе три золотые, серебряные и бронзовые медали. И абсолютно заслуженное символичное звание короля лыж.

Награду из рук президента получили фигуристы Камила Валиева, Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Виктория Синицина, лыжники Денис Спицов, Вероника Степанова, Алексей Червоткин.

У Камилы Валиевой день вручения наград совпал с собственным днем рождения.

— Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень рады, что вы нашли время для встречи с нами. Для меня большая честь в день своего 16-летия получать государственную награду от президента Российской Федерации. Спасибо вам большое, что вы любите спорт и поддерживаете спортсменов, для нас это очень важно. Спасибо вам большое.

Также с речью выступили Марк Кондратюк, Никита Кацалапов, Виктория Синицина и Вероника Степанова. В конце церемонии за трибуну вновь встал Владимир Путин.