ОКР направит около 10 млрд рублей на развитие олимпийских видов спорта

Во вторник в Москве состоялось заседание совета при президенте РФ по развитию культуры и спорта, прошедшее с участием Владимира Путина.

«Считаю важным обозначить темы, которые поднимались в рамках нашей встречи. В частности, говорили о том, что антироссийские санкции и ограничения в международном спорте заставляют нас мобилизоваться по всем направлениям деятельности. Сейчас Олимпийский комитет России завершает подготовку скорректированной комплексной программы развития олимпийских видов спорта на период с 2022 по 2026 год. Финансирование программы составит порядка 2 миллиардов рублей в год», — заявил Поздняков.

Глава ОКР отметил, что одной из основных задач является адекватное и своевременное реагирование на изменения международной обстановки. Также Поздняков заявил, что для кадрового усиления спортивной отрасли ОКР разрабатывает и реализует программы повышения квалификации сотрудников общероссийских спортивных федераций.