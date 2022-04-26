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26 апреля, источник: Спорт РИА Новости

ОКР направит около 10 млрд рублей на развитие олимпийских видов спорта

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Финансирование программы развития олимпийских видов спорта на период с 2022 по 2026 год составит порядка 2 миллиардов рублей в год, сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник в Москве состоялось заседание совета при президенте РФ по развитию культуры и спорта, прошедшее с участием Владимира Путина.

«Считаю важным обозначить темы, которые поднимались в рамках нашей встречи. В частности, говорили о том, что антироссийские санкции и ограничения в международном спорте заставляют нас мобилизоваться по всем направлениям деятельности. Сейчас Олимпийский комитет России завершает подготовку скорректированной комплексной программы развития олимпийских видов спорта на период с 2022 по 2026 год. Финансирование программы составит порядка 2 миллиардов рублей в год», — заявил Поздняков.

Глава ОКР отметил, что одной из основных задач является адекватное и своевременное реагирование на изменения международной обстановки. Также Поздняков заявил, что для кадрового усиления спортивной отрасли ОКР разрабатывает и реализует программы повышения квалификации сотрудников общероссийских спортивных федераций.

«Кроме этого, мы дополнительно выделяем им не менее 220 миллионов рублей в год на привлечение специалистов по наиболее востребованным направлениям, таким как антидопинг, международная деятельность, программы подготовки спортсменов. ОКР расширит перечень этих направлений. При этом особое должно быть обращено на молодежные соревнования и первенства России по разным видам спорта», — сообщил президент организации.

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