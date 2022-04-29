Универсиаду 2023 года перенесли из Екатеринбурга

ТАСС, 29 апреля. Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) перенес проведение летней Универсиады 2023 года из Екатеринбурга. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба FISU.

«Сегодня на онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года», — говорится в заявлении.

Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года.

Ранее FISU лишила Екатеринбург права на проведение Всемирных игр боевых искусств, запланированных на сентябрь 2022 года. Соревнования пройдут в турецком Самсуне. Также были отменены два студенческих чемпионата мира в России (по регби в Казани и пауэрлифтингу в Москве) и чемпионат мира среди студентов по воднолыжному спорту и вейкбордингу в Минске.

Заседание исполнительного комитета FISU, которое было запланировано в Екатеринбурге, пройдет 10—12 ноября в Брюсселе. На нем состоятся выборы места проведения Универсиады 2027 года.