Универсиаду 2023 года перенесли из Екатеринбурга
Такое решение было принято на онлайн-заседании исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта.
Такое решение было принято на онлайн-заседании исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта.
ТАСС, 29 апреля. Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) перенес проведение летней Универсиады 2023 года из Екатеринбурга. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба FISU.
«Сегодня на онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года», — говорится в заявлении.
Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года.
Ранее FISU лишила Екатеринбург права на проведение Всемирных игр боевых искусств, запланированных на сентябрь 2022 года. Соревнования пройдут в турецком Самсуне. Также были отменены два студенческих чемпионата мира в России (по регби в Казани и пауэрлифтингу в Москве) и чемпионат мира среди студентов по воднолыжному спорту и вейкбордингу в Минске.
Заседание исполнительного комитета FISU, которое было запланировано в Екатеринбурге, пройдет
12 марта FISU отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Россияне и белорусы не смогут принять участие в летней Универсиаде, которая пройдет в китайском Чэнду с 26 июня по 7 июля.