Татьяна Тарасова допустила отстранение россиян от участия в Олимпиаде-2024

«Если исходить из той ситуации, которая складывается в последние два месяца с российским спортом, такая вероятность существует. В таком случае наш спорт сильно пострадает. Но нужно делать всё возможное, чтобы сохранить и приумножить наш уровень. Россия всегда была, есть и будет великой спортивной державой, несмотря ни на что», — приводит слова Тарасовой «РБК Спорт».



После начала спецоперации на Украине МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов России и Беларуси на соревнования. Большинство федераций это сделали.