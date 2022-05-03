«Мы должны были принять защитные меры»: глава МОК Бах объяснил санкции против российского спорта

Рекомендации МОК поступили в международные спортивные федерации 28 февраля, спустя восемь дней после завершения Олимпийских игр в Пекине и через три дня с момента начала спецоперации РФ на территории Украины.

«Это вопиющее нарушение олимпийского перемирия. Это защитные меры, которые мы должны были принять, потому что мировая реакция на другие конфликты была не такой, как на действия России на Украине. Мы должны обратить внимание на сохранение целостности наших олимпийских ценностей и соревнований», — сказал Бах.

По словам Баха, ряд национальных олимпийских комитетов апеллировал к МОК, утверждая, что организация не реагировала на войны в Афганистане, Сирии, Йемене, Мали и Эфиопии. Глава МОК заверил, что организация не будет принимать санкций к Национальным олимпийским комитетам за действия правительств их стран. Также Бах заявил о необходимости помощи «украинским друзьям»:

«Мы пользуемся поддержкой со стороны международного сообщества и тех, кого это касается, наших украинских друзей. Речь идет о защите их, помощи им. Их суждение является решающим», — отметил глава МОК.