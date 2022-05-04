Томас Бах назвал причину введения санкций против России

По словам представителя МОК, нынешняя ситуация является уникальной, ведь до сегодняшнего дня от международных соревнований не отстраняли страны, которые затевали военные операции в различных странах, от Афганистана до Сирии.

«Это вопиющее нарушение олимпийского перемирия, мы должны были принять меры, потому что мировая реакция на другие конфликты была не такой, как на действия России на Украине. Мы должны обратить внимание на сохранение целостности наших олимпийских ценностей и соревнований. Наши олимпийские ценности предполагают мирное соревнование между спортсменами из всех НОК, это пример преодоления и неприемлемости любой дискриминации», — приводит его слова Inside the Games.

Бах также отметил, что МОК не собирается наказывать национальные олимпийские комитеты за действия их правительства.