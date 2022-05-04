Александр Тихонов: «Томас Бах — раб Америки. Как только завершится все на Украине, безголовая публика вернется, на коленях приползет»

«Томас Бах — раб Америки. Мы прекрасно знаем, что генеральными спонсорами МОК являются американцы. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Слушать могут все. Заказывают одни. Бах не в силах ничего решить. Мы не являемся спонсорами МОК, там, кроме Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева, от России никого нет, но они ничего не решают.



Что мы можем сделать, например, в биатлоне или легкой атлетике? Что им прикажут, то и будут делать. И любому президенту национальной федерации так могут сделать. У нас великая страна с великой историей. Нужно думать о внутреннем календаре. Как только завершится на Украине все, вся эта безголовая публика вернется. Они приползут на коленях умолять, чтобы наш биатлон вернулся. Но нам важно и внутренние проблемы решить, а не только оценивать слова Баха», — сказал Тихонов.