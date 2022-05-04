Александр Тихонов: «Томас Бах — раб Америки. Как только завершится все на Украине, безголовая публика вернется, на коленях приползет»
Александр Тихонов назвал Томаса Баха рабом США.
Александр Тихонов назвал Томаса Баха рабом США.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о словах главы Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
«Томас Бах — раб Америки. Мы прекрасно знаем, что генеральными спонсорами МОК являются американцы. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Слушать могут все. Заказывают одни. Бах не в силах ничего решить. Мы не являемся спонсорами МОК, там, кроме Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева, от России никого нет, но они ничего не решают.
Что мы можем сделать, например, в биатлоне или легкой атлетике? Что им прикажут, то и будут делать. И любому президенту национальной федерации так могут сделать. У нас великая страна с великой историей. Нужно думать о внутреннем календаре. Как только завершится на Украине все, вся эта безголовая публика вернется. Они приползут на коленях умолять, чтобы наш биатлон вернулся. Но нам важно и внутренние проблемы решить, а не только оценивать слова Баха», — сказал Тихонов.