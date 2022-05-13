Свердловский замгубернатора: «Универсиада в Екатеринбурге будет, и охранять ее будет Касперский»

Более того, правительство Свердловской области ведет переговоры с главой «Лаборатории Касперского» Евгением Касперским на предмет того, чтобы именно его организация занялась обеспечением цифровой безопасности мероприятия. Как отметил Ионин, планы сотрудничества с Касперским не ограничиваются Универсиадой — не исключено, что его лаборатория будет работать на крупных мероприятиях в регионе, в том числе на «Иннопроме». В правительстве отмечают, что лаборатория Касперского проявила большой интерес к проектам. Также компания изучает перспективы широкого внедрения своих продуктов на уральских предприятиях.