Свердловский замгубернатора: «Универсиада в Екатеринбурге будет, и охранять ее будет Касперский»
Правительство Свердловской области пока не видит оснований для отказа от проведения Универсиады. Об этом заявил заместитель губернатора Дмитрий Ионин.
Правительство Свердловской области пока не видит оснований для отказа от проведения Универсиады. Об этом заявил заместитель губернатора Дмитрий Ионин.
«Мы считаем, что Универсиада будет», — заверил ЕАН Ионин.
Более того, правительство Свердловской области ведет переговоры с главой «Лаборатории Касперского» Евгением Касперским на предмет того, чтобы именно его организация занялась обеспечением цифровой безопасности мероприятия. Как отметил Ионин, планы сотрудничества с Касперским не ограничиваются Универсиадой — не исключено, что его лаборатория будет работать на крупных мероприятиях в регионе, в том числе на «Иннопроме». В правительстве отмечают, что лаборатория Касперского проявила большой интерес к проектам. Также компания изучает перспективы широкого внедрения своих продуктов на уральских предприятиях.
Напомним, 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта отложила право Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023. Руководитель исполнительной дирекции Универсиады Александр Чернов заявил, что это не означает лишение права на организацию Студенческих игр в уральской столице.