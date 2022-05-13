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13 мая, источник: ЕАН

Свердловский замгубернатора: «Универсиада в Екатеринбурге будет, и охранять ее будет Касперский»

Правительство Свердловской области пока не видит оснований для отказа от проведения Универсиады. Об этом заявил заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

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«Мы считаем, что Универсиада будет», — заверил ЕАН Ионин.

Более того, правительство Свердловской области ведет переговоры с главой «Лаборатории Касперского» Евгением Касперским на предмет того, чтобы именно его организация занялась обеспечением цифровой безопасности мероприятия. Как отметил Ионин, планы сотрудничества с Касперским не ограничиваются Универсиадой — не исключено, что его лаборатория будет работать на крупных мероприятиях в регионе, в том числе на «Иннопроме». В правительстве отмечают, что лаборатория Касперского проявила большой интерес к проектам. Также компания изучает перспективы широкого внедрения своих продуктов на уральских предприятиях.

Напомним, 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта отложила право Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023. Руководитель исполнительной дирекции Универсиады Александр Чернов заявил, что это не означает лишение права на организацию Студенческих игр в уральской столице.

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